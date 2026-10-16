Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Alaca'da Meydan Cami önünde yolun karşısına geçmek isterken yaya yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde Ankara Caddesi Meydan Cami önünde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı M.T., olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaca'da Meydan Cami önünde yolun karşısına geçmek isterken yaya yaralandı

Alaca'da Meydan Cami önünde yolun karşısına geçmek isterken yaya yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, Ankara Caddesi Meydan Cami önünde meydana gelen kazada bir yaya yaralandı. Olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile seyir halindeki otomobil çarpıştı.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Ş.A. yönetimindeki 19 AFT 564 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen M.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan M.T.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve ihbar üzerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralı daha sonra Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, M.T.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Soruşturma sürüyor:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer tanık beyanları ve deliller doğrultusunda olayın gelişimini inceliyor.

Yetkililer sürücü ve yayaların trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlatarak, benzer kazaların önlenmesi için dikkatli olunmasını istedi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı
images

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı ön...
images

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı
images

Ormanlık alanda çıkan kavgada imam hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı