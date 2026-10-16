Alaca'da Meydan Cami önünde yolun karşısına geçmek isterken yaya yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, Ankara Caddesi Meydan Cami önünde meydana gelen kazada bir yaya yaralandı. Olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile seyir halindeki otomobil çarpıştı.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Ş.A. yönetimindeki 19 AFT 564 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen M.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan M.T.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve ihbar üzerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralı daha sonra Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, M.T.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Soruşturma sürüyor:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer tanık beyanları ve deliller doğrultusunda olayın gelişimini inceliyor.

Yetkililer sürücü ve yayaların trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlatarak, benzer kazaların önlenmesi için dikkatli olunmasını istedi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.