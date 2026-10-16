Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı

Mersin'de yağışların seyri:

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava Mersin'de bugün de etkisini sürdürdü. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün hafta başından itibaren bildirdiği sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kent genelinde dört gündür ara ara yoğunluk gösteriyor.

Etkili ilçeler ve gözlemler:

Bugünkü yağışlar özellikle Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında yoğunlaştı. Zaman zaman kuvvetli olarak kaydedilen yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Yetkililer, yağışın sıfır rakımdan itibaren etkili olduğuna dikkat çekti.

Meteorolojinin uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, bölgede görülen sağanakların yarından sonra bölgeyi terk etmesinin beklendiğini bildirirken, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğünü duyurdu. Vatandaşlara tedbirli olmaları ve olası su birikintileri ile ilgili dikkatli davranmaları tavsiye edildi.

MERSİN'DE METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI YAĞIŞLI HAVA BUGÜNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ. ÖZELLİKLE MEZİTLİ, ERDEMLİ İLE SİLİFKE İLÇELERİ ARASINDA ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.