Dolar 49,5199 +0,11%
Euro 55,6226 +0,17%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.656,73 +0,26%
EUR/USD 1,1227 +0,06%
Brent Petrol 109,23 +3,13%
--°

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı

Mersin'de Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dört gündür süren sağanak, Mezitli, Erdemli ve Silifke'de zaman zaman kuvvetli oldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 18:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı

Mersin'de yağışların seyri:

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava Mersin'de bugün de etkisini sürdürdü. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün hafta başından itibaren bildirdiği sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar kent genelinde dört gündür ara ara yoğunluk gösteriyor.

Etkili ilçeler ve gözlemler:

Bugünkü yağışlar özellikle Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında yoğunlaştı. Zaman zaman kuvvetli olarak kaydedilen yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Yetkililer, yağışın sıfır rakımdan itibaren etkili olduğuna dikkat çekti.

Meteorolojinin uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, bölgede görülen sağanakların yarından sonra bölgeyi terk etmesinin beklendiğini bildirirken, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğünü duyurdu. Vatandaşlara tedbirli olmaları ve olası su birikintileri ile ilgili dikkatli davranmaları tavsiye edildi.

MERSİN&#039;DE METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI YAĞIŞLI HAVA BUGÜNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ. ÖZELLİKLE...

MERSİN'DE METEOROLOJİNİN UYARISINI YAPTIĞI YAĞIŞLI HAVA BUGÜNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ. ÖZELLİKLE MEZİTLİ, ERDEMLİ İLE SİLİFKE İLÇELERİ ARASINDA ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağış sonrası sahil temizliği: ekipler kıyıyı onarım için hazırladı
images

Köy yollarında konfor artıyor: Bingöl'e saatte 120 ton kapasiteli asfalt plent m...
images

Hedef iki yılda 50 bin iade noktası: depozito sistemi hızla yaygınlaşıyor
images

Gündüz vakti Ölçek köyünde görülen bozayı köy sakinlerini tedirgin etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Geleceğin mühendisleri KARDEMİR tesislerinde teoriyi sahada test etti

Mersin merkezli operasyonda DEAŞ'ın finans ağı hedef alındı: 3 tutuklama

Roma'da buluşma: TBMM başkanı Numan Kurtulmuş İslam Merkezi'ni ziyaret etti

Bursa'da yağış sonrası sahil temizliği: ekipler kıyıyı onarım için hazırladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı