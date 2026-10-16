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Ormanlık alanda çıkan kavgada imam hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

Tosya'da imam hatibi İrfan Vurucu, ormanlık alanda kafasına odunla vurularak öldürüldü; zanlı K.Ç. tutuklandı, iki yakını adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ormanlık alanda çıkan kavgada imam hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı

Ormanlık alanda çıkan kavgada imam hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde meydana gelen olayda, Göl Mahallesi Camii imam hatibi İrfan Vurucu (50) ormanlık alanda çalıştığı sırada saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, ağaç kesim noktasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında arkasından gelen bir kişi Vurucu'nun kafasına odunla vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Vurucu'nun ölümü, köyde derin üzüntü yarattı.

olayın gelişimi:

Saldırının ardından çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaçan zanlı, jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği haber kaynaklarında K.Ç. olarak geçti. Olay yerinin ve saldırının gerçekleştiği noktanın ormanlık alan olması nedeniyle ilk müdahale ve incelemeler ekiplerce burada gerçekleştirildi.

adli süreç:

Gözaltına alınan zanlı K.Ç. ile birlikte babası S.Ç. ve eniştesi H.D. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sürecinde K.Ç. tutuklanırken, S.Ç. ve H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor.

KASTAMONU&#039;NUN TOSYA İLÇESİNDE CAMİ İMAMINI KAFASINA ODUNLA VURARAK ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI...

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE CAMİ İMAMINI KAFASINA ODUNLA VURARAK ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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