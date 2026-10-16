Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

kaza nasıl oldu:

Çorum'un Alaca ilçesi Evci köyü mevkiinde meydana gelen kazada, K.Ö. (75) idaresindeki 06 CKH 873 plakalı Toyota marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Ö. (69) yaralandı. Olay yerindeki ilk bulgular, kazanın doğrudan yol yüzeyinin kayganlaşmasından kaynaklanan kontrol kaybı neticesinde gerçekleştiğini gösteriyor.

müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan alınan bilgiler doğrultusunda, her iki kişinin de sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı; ekipler bölgedeki yol koşullarını ve kazanın oluş nedenlerini araştırıyor.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.