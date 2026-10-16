Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü

Olayın iddiası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan İbrahim Halil Yüksekyayla (63) için ailesi üç gündür endişeli. Aile, Yüksekyayla'nın 14 Ekim Çarşamba sabahı evinden çıkıp park halindeki aracına yöneldiği sırada darbedildiğini ve maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek götürüldüğünü iddia ediyor.

Olayın gerçekleşme biçimi:

Aile anlatımına göre, olay 14 Ekim sabahı saat 09.00-10.00 civarında yaşandı. Kimliği tespit edilemeyen ve yüzleri maskeli dört kişi, Yüksekyayla'yı darbedip araçla uzaklaştı. Çevredeki tanıklar ve ailenin ifadelerine göre, o tarihten bu yana İbrahim Halil Yüksekyayla'dan haber alınamıyor.

Aile şüpheleri ve çağrısı:

Aile fertleri, şüpheli olarak R.Ö. isimli kişiden söz ediyor; iddiaya göre, ailenin diğer fertlerinden Osman Yüksekyayla'nın bu şahıslara borcu olduğu belirtiliyor. Aile, daha önce yapılan ifade ve suç duyurusuna rağmen tehlike uyarılarının sonuç vermediğini söylüyor ve tekrarlanan başvurulara rağmen endişelerini dile getiriyor. Babasının kaçırıldığını söyleyen oğlu Mustafa Yüksekyayla, yaşananları ve şüphelerini kamuoyuyla paylaştı. Kardeşi için gözyaşlarıyla çağrıda bulunan Feride Yüksekyayla ise 'Allah için kardeşimi bulun' diyerek yardım istedi.

Aile, olayı güvenlik güçlerine bildirdi ve yetkililerden İbrahim Halil Yüksekyayla'nın sağ salim bulunmasını talep ediyor. Şu ana dek aileden veya bağımsız kaynaklardan Yüksekyayla'nın akıbetine ilişkin yeni bir bilgi paylaşılmadı.

YÜKSEKYAYLA'NIN YAKINLARI