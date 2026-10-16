İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

operasyonun kapsamı:

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İznik ilçesinde bazı şahısların WhatsApp üzerinden oluşturdukları İznik isimli grupta, polis ve jandarmanın İznik-Yenişehir güzergahında gerçekleştirilen yol kontrolleri, radar uygulamaları ve kolluk denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştıkları tespit edildi.

Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda grubun yöneticisi olduğu belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturmanın seyri ve adli işlem:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Olay, trafik denetimlerine ilişkin bilgilerin iletişim uygulamaları üzerinden paylaşılmasının kolluk faaliyetleri üzerindeki etkisine dair tartışmaları gündeme taşıdı; soruşturmanın ayrıntıları yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE, YOL KONTROLÜ, RADAR VE KOLLUK DENETİMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞILDIĞI TESPİT EDİLDİ. OPERASYONDA, GRUP YÖNETİCİSİ OLDUĞU BELİRLENEN 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI.