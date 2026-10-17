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Beypazarı'nda kontrolsüz kavşakta çarpışma: kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Beypazarı'nda Başağaç Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı; maddi hasar oluştu, bir kız çocuğu gözetim altına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beypazarı'nda kontrolsüz kavşakta çarpışma: kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk bulgular:

Kaza, saat 17.00 civarında Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Başağaç Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan 06 BFB 890 plakalı otomobile, plakası henüz belirlenemeyen bir diğer araç yandan çarptı. Olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmeyip kaza maddi hasar ile atlatıldı.

müdahale ve işlem:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bulunan 06 BFB 890 plakalı araçtaki kız çocuğu, tedbir amacıyla Beypazarı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ile ilgili ek bir bilgi paylaşılmadı.

Güvenlik güçleri, kazanın gerçekleştiği kontrolsüz kavşakta olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın sebeplerini saptamak için görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların bırakıldığı pozisyonu değerlendiriyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer vatandaşları kontrolsüz kavşaklarda dikkatli olmaya davet etti.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE KONTROLSÜZ KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE KONTROLSÜZ KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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