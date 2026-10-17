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Karadeniz Ereğli’de camları kıran saldırı: belediye güvenlik görevlisi tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de eski sevgilisinin evine ateş ettiği öne sürülen belediye güvenlik görevlisi A.O.U. tutuklandı; dalgıçlar dereyi arıyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karadeniz Ereğli’de camları kıran saldırı: belediye güvenlik görevlisi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Karga Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O.U., eski kız arkadaşının ikametine giderek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu konuta ait camlarda kırılmalar meydana geldi; olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Görgü tanıkları ve çevredekilerin bildirimleri üzerine bölgeye intikal eden emniyet ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelinin olayın ardından kullandığı beylik tabancasını Karga Mahallesi’ndeki dereye attığı yönünde bilgi alınması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları ve delil arayışı:

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dere içindeki arama için dalgıç polislerden yardım aldı. Aramalar, atıldığı iddia edilen silahı bulmaya yönelik olarak sürdürüldü. Emniyet yetkilileri, bölgedeki delillerin toplanması ve olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından gözaltına alınan A.O.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve bulunacak delillerin dosyaya ekleneceğini kaydetti.

OLAYIN ARDINDAN ŞÜPHELİNİN BEYLİK TABANCASINI KARGA MAHALLESİ’NDEKİ DEREYE ATTIĞI İDDİA EDİLDİ....

OLAYIN ARDINDAN ŞÜPHELİNİN BEYLİK TABANCASINI KARGA MAHALLESİ’NDEKİ DEREYE ATTIĞI İDDİA EDİLDİ. BUNUN ÜZERİNE KARADENİZ EREĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DALGIÇ POLİSLER TARAFINDAN DEREDE SİLAHI BULMAK AMACIYLA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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