Eğitim bakanlığı önünde alevlenen çatışma başbakanlık çevresine yayıldı

Arnavutluk'ta öğrenci protestoları ile başlayan hükümet karşıtı gösteriler, başkent Tiran'da bulunan Eğitim Bakanlığı önünde yoğun çatışmalara dönüştü. Göstericiler çöp konteynerlerini ateşe vererek barikat kurarken, güvenlik güçleri ve eylemciler arasında fiziksel çatışmalar yaşandı. Olayların şekli ve güvenlik güçlerinin müdahale biçimi sosyal medyada ve yerel basında tartışma konusu oldu.

Eğitim Bakanlığı önündeki çatışma:

Görgü tanıkları ve basın görüntülerine göre göstericiler bakanlık önünde molotofkokteylleri ve ses ile ışık bombaları kullandı. Polis müdahalesi ise tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla gerçekleşti. Ayrıca bazı kaynaklarda polisin göstericilere karşı plastik mermi kullandığı iddia edildi. Bu iddiaların yayılmasının ardından basında, plastik mermiyle yaralandığı söylenen kişilere müdahale eden sağlık ekiplerinin görüntüleri ile birlikte mermileri doldururken görülen polis görüntüleri yer aldı.

Gösterilerin yayılması ve güvenlik önlemleri:

Yaklaşık dört saat süren bakanlık önündeki çatışmaların ardından kalabalık, Başbakanlık binasına doğru yürüyüşe geçti. Başbakanlık çevresinde yoğunlaşan polis birlikleri, bölgeyi kontrol altında tutabilmek için yeniden tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Kent merkezinde güvenlik önlemleri artırılırken bazı iş yerlerinin kepenk kapatarak pencerelerine "protestoları destekliyoruz, lütfen bize zarar vermeyin" yazılı notlar astıkları görüldü.

Gözaltılar, yaralanmalar ve resmi adımlar:

Polis açıklamasına göre protestoların beşinci gününde toplam 167 kişi gözaltına alındı ve 388 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca göstericilere şiddet uyguladığı iddia edilen 7 polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Güvenlik güçlerine yönelik saldırılar sonucunda başta Tiran olmak üzere İşkodra ve Leş'te toplam 132 polis yaralandığı bildirildi. Yaralanan göstericilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Siyaset ve tazminat vaatleri:

Başbakan Edi Rama, muhalefetin istifa çağrılarını reddederek, bu sabah sahada incelemelerde bulundu. Rama, protestocuların tahrip ettiği iş yerlerinin zararlarının karşılanacağını ve vatandaşların zararlarının tazmini için e-Albania platformu üzerinden başvuruda bulunabileceklerini belirtti. Bu açıklama, hasar gören esnaf ve vatandaşların taleplerine yönelik resmi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon yükselirken, Eğitim Bakanlığı önünde çöp konteynerleri ateşe verildi, göstericiler polise molotofkokteyli attı, polis ise tazyikli suyla karşılık verdi.