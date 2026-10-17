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Siirt merkezli ağ çöktü: yasa dışı bahis ve sanal kumarda 22 gözaltı

Siirt merkezli operasyonda, 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar hesaplarında 1,5 milyar liralık işlem tespit edilerek 22 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt merkezli ağ çöktü: yasa dışı bahis ve sanal kumarda 22 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve koordinasyonu:

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucu, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, dijital ortamda yürütülen izleme ve hesap incelemeleriyle şekillendi.

Bulgular ve işlem hacmi:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmesine rağmen, alan adlarının kökleri korunarak başına veya sonuna harf, rakam gibi karakterler eklenmesi yoluyla sitelerin yeniden erişime açıldığı ve bu platformlar üzerinden suç gelirlerinin toplandığı belirlendi. Ekipler, Siirt’te ikamet kaydı bulunan 30 şahsa ait banka ve kripto para hesaplarını inceledi ve 2025 ile 2026 yıllarında toplam 1 milyar 498 milyon 377 bin 676 lira işlem hacmi tespit etti.

Operasyon ve gözaltılar:

Elde edilen deliller doğrultusunda, 17 Ekim tarihinde Siirt merkezli olmak üzere Mersin, Batman, Bitlis, Yalova, Muğla, Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 23 cep telefonu ile 20 SIM kart ele geçirildi.

Soruşturmada elde edilen veriler, yasa dışı bahis ve sanal kumar ağlarının teknik yöntemlerle erişim engellerini aşarak faaliyetlerini sürdürdüğünü gösteriyor; bu durum, dijital platformlarda izleme ve alan adı takibi gibi hukuki ve teknik müdahalelerin önemini öne çıkarıyor.

Emniyet yetkilileri, siber suçlarla mücadele kapsamında dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi ve vatandaşların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu 22 gözaltına alındı

Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu 22 gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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