Kilis'te kırmızı coşku: biber festivali yürüyüş ve konserlerle sürdü

Kilis'te biber festivali coşkusu:

Kilis'te düzenlenen Biber Festivali, yürüyüş ve konser programlarıyla kent merkezinde coşkulu anlara sahne oldu. Hacı Cümbüş Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ve kent protokolü yoğun ilgi gösterdi.

yürüyüş ve katılım:

Etkinlik halkın yoğun katılımıyla ilerledi; kortejlerin sonlandığı meydanda düzenlenen programlar ve konserler gün boyu ilgi gördü. Festival alanında yapılan etkinlikler kent sakinlerinin buluşma noktası haline geldi.

vali kalaylı'nın vurguları:

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, festivalin kentin değerlerini tanıtma açısından önemli olduğunu belirtti. Kalaylı, Kilis'in biber üretiminde kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü ve salçalık biber üretiminde ise sekizinci sırada olduğunu hatırlatarak, hedeflerinin üretimi daha da geliştirmek ve büyütmek olduğunu söyledi.

konserler ve programın devamı:

Programın sonunda sahne alan Mehmet Yakar ve Aydilge konserleriyle katılımcılara renkli anlar yaşattı. Konserlerle süren festivalin ilk günü sona ererken, etkinliklerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

KİLİS’TE BİBER FESTİVALİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ