Aladağ küllerinden 3 bin fidanla yeniden yeşerecek

Aladağ'da 3 bin fidan toprakla buluştu

Karabük'te geçen yıl Aladağ mevkiinde çıkan orman yangınıyla küle dönen sahalar, Ağaçlandırma Günü kapsamında yeniden fidanla buluşturuldu. Etkinlik kapsamında toplam 3 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

katılımcılar ve slogan:

Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla düzenlenen fidan dikimine Karabük Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri personel, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

karabük'ün ağaçlandırma çalışmaları:

Vali Çağatay, kentin orman varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığına işaret ederek geçen yıl yaşanan yangınlarla zorlu bir süreç geçirdiklerini belirtti ve dikilen fidanların bir daha yangın görmemesi temennisinde bulundu. Orman İşletme Müdürü Bozkurt ise 2022'den bu yana kent genelinde 800 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi ve Aladağ'daki program kapsamında yapılan 3 bin fidan dikimini kaydetti.

Etkinlik, fidanların toprakla buluşturulmasıyla devam etti.

ALADAĞ MEVKİİNDE YAŞANAN ORMAN YANGINI SONRASI KÜLE DÖNEN ALANLAR AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN FİDANLA BULUŞTURULDU