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Uşak'ta bin fidanla geleceğe nefes: toplum el ele ağaçlandırıyor

Uşak'ta 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde yaklaşık bin fidan toprakla buluştu; protokol, sivil toplum, öğrenciler ve vatandaşlar etkinlikte yer aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta bin fidanla geleceğe nefes: toplum el ele ağaçlandırıyor

Uşak'ta 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü etkinliği

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla düzenlenen Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Uşak'ta Çevreköy yakınlarında fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Programa Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali kartal'ın vurguları:

Vali Serdar Kartal, törende yaklaşık bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti ve ağaçlandırma çalışmalarında sayının yanında işin niteliğinin önemine dikkat çekti. Kartal, çocuklara doğa ve çevre sevgisinin yanı sıra vatan bilincinin kazandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Uygulama ve yerel hedefler:

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Uşak'ta orman varlığını ve verimli orman alanlarını artırmaya yönelik yatırımların sürdürüldüğü, ayrıca meyveciliğin geliştirilmesi için vatandaşlara destek verilmeye devam edileceği bildirildi.

Etkinlik, kurumlar ve toplumun ortak katılımıyla hem sembolik hem de uygulamalı bir adım olarak kayda geçti; bu tür çalışmaların geleceğe dönük çevresel ve toplumsal faydaları öne çıkarıldı.

&quot;GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA NEFES&quot; SLOGANIYLA HER YIL ÜLKE GENELİNDE KUTLANAN 11 KASIM MİLLÎ...

"GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA NEFES" SLOGANIYLA HER YIL ÜLKE GENELİNDE KUTLANAN 11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA UŞAK’TA FİDAN DİKİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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