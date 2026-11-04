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Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Salim Tiryaki'nin bağışladığı adaklık kurban, Çal Belediyespor yönetimi, futbolcular ve teknik ekibin katılımıyla statta dualar eşliğinde kesildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Çal Belediyespor'da adak kurbanı dualarla kesildi

Salim Tiryaki tarafından bağışlanan adaklık kurban, Çal Belediyespor'da düzenlenen törenle statta kesildi. Organizasyona kulüp yönetimi, futbolcular ve teknik ekip katıldı.

bağışın gerçekleştirilmesi:

Tören, statta düzenlenen program çerçevesinde dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Kesime Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu, futbolcular ve teknik ekip de katılarak bağışın birlik ve moral kaynağı olduğuna dikkat çekti.

kulüp başkanının açıklaması:

Ümit Barış Kuzu, yapılan anlamlı bağıştan dolayı Salim Tiryaki'ye teşekkür ederek şunları söyledi: "Anlamlı bağışından dolayı Salim Tiryaki’ye teşekkür ediyor, kesilen kurbanın kabul olmasını ve Çal Belediyespor’umuza hayırlı olmasını diliyoruz. Takımımızın PGL Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz".

Tören, kısa ve samimi bir program olarak tamamlandı; kulüp üyeleri ile katılımcılar bağışın kulüp için taşıdığı manevi önemi vurguladı ve sezon için iyi dileklerini paylaştı.

SALİM TİRYAKİ TARAFINDAN ÇAL BELEDİYESPOR’A BAĞIŞLANAN ADAKLIK KURBAN, KULÜP BAŞKANI ÜMİT BARIŞ...

SALİM TİRYAKİ TARAFINDAN ÇAL BELEDİYESPOR’A BAĞIŞLANAN ADAKLIK KURBAN, KULÜP BAŞKANI ÜMİT BARIŞ KUZU, FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİBİN KATILIMIYLA STATTA DUALAR EŞLİĞİNDE KESİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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