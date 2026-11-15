Dolar 50,3457 +0,13%
Euro 55,5500 -0,12%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,56 +0,03%
EUR/USD 1,1031 -0,25%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Aydınpınar caddesi'nde gece mesaisi: 750 metrelik güzergahta trafik düzenlemesi

Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde 750 metrelik asfalt çalışması nedeniyle yol 15 Kasım 23.00'ten 16 Kasım 10.00'a kadar geçici trafiğe açılacak, çalışmalar 10.00'da yeniden başlayacak.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 22:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydınpınar caddesi'nde gece mesaisi: 750 metrelik güzergahta trafik düzenlemesi

Aydınpınar caddesi'nde yürütülen çalışmalar:

Düzce Belediyesi tarafından Aydınpınar Caddesi'nde sürdürülen asfalt çalışmaları, Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki güzergahta yoğun şekilde devam ediyor. Proje kapsamında 750 metrelik bölümde asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmaların planlandığı takvime göre birinci kat asfalt uygulamaları tamamlandı ve ikinci kat serimi için hazırlıklar sürüyor.

gece düzenlemesi ve trafik bilgisi:

Belediye yetkilileri, bölgede ikamet eden vatandaşların gece rahatsız olmasını engellemek ve sabah saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla çalışmalara kısa süreli ara verileceğini açıkladı. Bu bağlamda Aydınpınar Caddesi, 15 Kasım saat 23.00'ten 16 Kasım sabahı saat 10.00'a kadar geçici olarak araç trafiğine açılacak. İkinci kat asfalt serimi ise saat 10.00 itibarıyla yeniden başlayacak.

belediyenin açıklaması ve takip edilecek aşamalar:

Düzce Belediyesi'nin açıklamasında, gece düzenlemesinin hem yaşam konforunu korumayı hem de sabahki akışın daha kontrollü olmasını sağlamayı hedeflediği belirtildi. Vatandaşların bölgedeki duyuruları takip etmesi ve belirtilen saatlere göre alternatif güzergah planlaması yapması istendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşımın kalıcı düzenine geçileceği ve ikinci kat asfaltın tamamlanmasıyla yol standardının yükseltileceği ifade edildi.

DÜZCE’DE AYDINPINAR CADDESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ASFALT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YOL, BU GECE SAAT...

DÜZCE’DE AYDINPINAR CADDESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ASFALT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YOL, BU GECE SAAT 23.00’TEN SABAH 10.00’A KADAR GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE AÇILACAK. İKİNCİ KAT ASFALT SERİMİ İSE SAAT 10.00 İTİBARIYLA YENİDEN BAŞLAYACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de yaşamı aksatmamak için altyapı ekipleri hafta sonu mesaisinde
images

Konyaaltı'nda kasım güneşi: deniz ve çimlerde yoğunluk
images

İnönü üniversitesi cop31'de 22 projeyle iklim çalışmalarını uluslararası platfor...
images

Muş'ta kaçak avcılığa sıkı takip, avcıya 5 bin lira ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir'de otobüsün ata çarpması: yedek şoför hayatını kaybetti

Düğün salonunda arbede: iki kişi yaralandı, ekipler müdahale etti

Adapazarı'nda eski eş şüphesiyle iki kişi bacaklarından vurularak yaralandı

Saha dışı karar: Sakaryaspor Ümit Bozkurt ile vedalaştı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı