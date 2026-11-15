Aydınpınar caddesi'nde gece mesaisi: 750 metrelik güzergahta trafik düzenlemesi

Aydınpınar caddesi'nde yürütülen çalışmalar:

Düzce Belediyesi tarafından Aydınpınar Caddesi'nde sürdürülen asfalt çalışmaları, Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki güzergahta yoğun şekilde devam ediyor. Proje kapsamında 750 metrelik bölümde asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmaların planlandığı takvime göre birinci kat asfalt uygulamaları tamamlandı ve ikinci kat serimi için hazırlıklar sürüyor.

gece düzenlemesi ve trafik bilgisi:

Belediye yetkilileri, bölgede ikamet eden vatandaşların gece rahatsız olmasını engellemek ve sabah saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla çalışmalara kısa süreli ara verileceğini açıkladı. Bu bağlamda Aydınpınar Caddesi, 15 Kasım saat 23.00'ten 16 Kasım sabahı saat 10.00'a kadar geçici olarak araç trafiğine açılacak. İkinci kat asfalt serimi ise saat 10.00 itibarıyla yeniden başlayacak.

belediyenin açıklaması ve takip edilecek aşamalar:

Düzce Belediyesi'nin açıklamasında, gece düzenlemesinin hem yaşam konforunu korumayı hem de sabahki akışın daha kontrollü olmasını sağlamayı hedeflediği belirtildi. Vatandaşların bölgedeki duyuruları takip etmesi ve belirtilen saatlere göre alternatif güzergah planlaması yapması istendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşımın kalıcı düzenine geçileceği ve ikinci kat asfaltın tamamlanmasıyla yol standardının yükseltileceği ifade edildi.

DÜZCE’DE AYDINPINAR CADDESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ASFALT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YOL, BU GECE SAAT 23.00’TEN SABAH 10.00’A KADAR GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE AÇILACAK. İKİNCİ KAT ASFALT SERİMİ İSE SAAT 10.00 İTİBARIYLA YENİDEN BAŞLAYACAK.