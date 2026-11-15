Gelinlik hayali gerçek oldu: Edirne'de Şebnem'in özel düğün töreni

Şebnem'in hayali gerçekleştirildi:

Edirne Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri, 29 yaşındaki down sendromlu Şebnem Kuzu için düzenlenen özel törene ev sahipliği yaptı. Ailesi ve yakın çevresinin desteğiyle hazırlanan organizasyon, gelinlik giyme ve düğün isteğinin gerçeğe dönüştüğü duygusal bir gün olarak kayda geçti.

Renkli karşılaşma ve takı merasimi:

Süslenen gelin arabasıyla konvoy eşliğinde tesise gelen Şebnem, annesi, kardeşleri ve arkadaşlarıyla birlikte tören alanına giriş yaptı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği program, geleneksel takı merasimiyle başladı ve katılımcılar anı paylaşmak için bir araya geldi.

Müzik, dans ve duygusal anlar:

Tören boyunca Şebnem'in neşesi gözlerinden okunurken, müzik eşliğinde davetlilerle birlikte eğlendi. En özel anlardan biri ağabeyi Erdem Okumuş ile yaptığı dans oldu; bu an konuklara duygusal ve samimi anlar yaşattı. Günebakanlar adlı kadın darbuka ritim grubu ise performanslarıyla törene ayrı bir coşku kattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, töreni pastayı keserek taçlandırdı ve mutluluğunu davetlilerle paylaştı. Organizasyon boyunca hem kutlama hem de topluluk hissi ön plandaydı.

Aileden teşekkür ve duygular:

Tören sonrası duygularını paylaşan anne Huriye Okumuş ve ağabey Erdem Okumuş, Şebnem'in mutluluğunu görmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. "Çok mutluyuz" diyen aile, bu anlamlı günde yanlarında olan tüm yakınlara ve dostlara teşekkür etti.

Gün, Şebnem için planlanan gelinlik ve düğün hayalinin aile dayanışması ve toplumsal duyarlılıkla birleştiği bir kutlamaya dönüştüğünü gösterdi; etkinlik konukların paylaştığı samimi anılarla sona erdi.

EDİRNE'DE YAŞAYAN 29 YAŞINDAKİ DOWN SENDROMLU ŞEBNEM KUZU'NUN GELİNLİK GİYME VE DÜĞÜN HAYALİ, DÜZENLENEN GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ.