Seçimler bugün yapılıyor

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in konut krizine ilişkin düzenlemelerin parlamentoda reddedilmesinin ardından aldığı erken seçim kararıyla halk bugün sandık başına gidiyor. Oy verme işlemleri yerel saatle 09.00'da başladı ve 20.00'de sona erecek.

Seçimde yaklaşık 38,6 milyon seçmen, 350 milletvekili ve 209 senatörün kaderini belirleyecek. Erken genel seçimler, Avrupa Birliği içindeki güç dengelerini etkileyebilecek 12 aylık yoğun bir seçim dönemi başlatma potansiyeli taşıyor.

Oy kullanma süreci ve gündem maddeleri:

Seçimler, hükümet karşıtı protestoların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Hükümet üzerindeki siyasi baskıyı artıran ana unsurlar arasında yolsuzluk iddiaları, ağırlaşan konut krizi ve seçim sürecinde gündeme gelen ölümcül tren kazaları bulunuyor. Bu başlıklar, seçmen davranışını belirleyecek başlıca gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Seçim sonuçları, İspanya'da 1939-1975 arasındaki General Francisco Franco döneminden sonraki demokratik düzen içinde aşırı sağın merkezi hükümete katılıp katılmayacağını gösterecek bir eşik niteliği taşıyor.

Anketler, olası koalisyonlar ve dengeler:

Seçim öncesi anketler, 2018'den bu yana kırılgan azınlık koalisyonlarıyla yöneten Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE)'nin, ana sağ parti Halk Partisi (PP)'nin gerisinde olduğunu gösteriyor. PP'nin parlamentoda en fazla sandalye çıkarması, tek başına çoğunluğa ulaşılamaması halinde en muhtemel senaryo olarak değerlendiriliyor.

Aşırı sağcı ve göç karşıtı Vox'un sandalye sayısını ikiye katlayarak PP'nin iktidar ortağı olması öngörülüyor. Bu durumda PP-Vox işbirliği ile parlamentodaki çoğunluk eşiklerinin aşılması, İspanya siyasetinde önemli bir kırılma oluşturacak.

El Pais için yapılan 40dB araştırması PP'ye %31,8, PSOE'ye %30,9 ve Vox'a %17,3 oranında destek veriyor. Aynı araştırma PP ile Vox'un birlikte 176 sandalye eşiğini aşarak toplam 187 milletvekiline ulaşabileceğini öngörüyor.

Siyasi aktörlerin pozisyonları ve kampanya vaatleri:

Pedro Sanchez, muhtemel bir PP-Vox koalisyonunun özellikle kadın hakları ve diğer sosyal kazanımlarda geri gidişe yol açacağı uyarısında bulunuyor. Sanchez, İspanya'nın ekonomik dinamizmini ve uluslararası alanda görünürlüğünü korumanın yanı sıra dış politikadaki tutarlı duruşunu da seçmene hatırlatıyor; metinde yer aldığı şekilde İsrail ve Gazze politikaları ile ilgili adımları ön plana çıkarıyor.

PP lideri Alberto Núñez Feijóo ise seçmenlere daha fazla istikrar ve daha iyi yönetim vaadinde bulunuyor. Feijoo, Sanchez'i konut krizine çözüm üretememekle suçluyor ve hükümeti tren kazaları, 2025'te ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi ile göç krizinde başarısız olmakla eleştiriyor.

Aşırı sağ lideri Santiago Abascal kampanyasını büyük ölçüde göç karşıtlığı üzerine kuruyor. Abascal, son yıllarda milyonlarca göçmen kabul eden ve bu yıl yasal izni olmadan yaşayan yaklaşık 1,2 milyon göçmene yasal statü veren hükümet politikalarını hedef alıyor ve göçe yönelik sert önlemlerle seçmenleri kendi safına çekmeyi amaçlıyor.

Seçimlerin bölgesel ve uluslararası yansımaları:

İspanya'daki seçim sonuçları, Avrupa genelinde özellikle 2027 yılı öncesinde Fransa, İtalya, Yunanistan ve Polonya'da yapılacak seçimler açısından yakından izleniyor. İspanya'da sağ partiler lehine oluşacak bir sonuç, Avrupa'daki dengelerde etki yaratabilecek bir örnek teşkil edebilir.

Pedro Sanchez, 2018'den bu yana başbakanlık yapıyor ve 2023 seçimlerinde ikinci sırada kalan PSOE, PP'nin parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması sonrası diğer sol partiler ve bazı Katalan ile Bask milliyetçisi grupların desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu. Normalde 2027 yazında yapılması planlanan genel seçimleri erken tarihe çeken gerekçe olarak hükümetin konut krizine ilişkin tekliflerinin parlamentodan geçmemesi ve sokaklardaki artan protestolar gösterildi.

Sandıklar kapanıp oylar sayıldığında, İspanya'da siyasi dengeyi yeniden kuracak sonuçlar ortaya çıkacak ve hem iç politikada hem de Avrupa genelinde yeni bir dönemin kapıları aralanacak.

İSPANYA'DA BAŞBAKAN PEDRO SANCHEZ'İN ERKEN SEÇİM KARARI DOĞRULTUSUNDA HALK BUGÜN SANDIK BAŞINA GİTTİ