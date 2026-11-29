Kurtulmuş Melbourne'de anıta çelenk bıraktı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya ziyaretini sürdürürken Melbourne'de bulunan Shrine of Remembrance Park'ta yer alan Türkiye-Avustralya Dostluk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kurtulmuş'a, beraberindeki heyet eşlik etti.
heyette kimler vardı:
Heyet arasında AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Barış Saygın yer aldı.
anıt önündeki tören ve bilgilendirme:
Kurtulmuş, anıta üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi bıraktı. Ardından anıt önünde saygı duruşunda bulunuldu. Anıtın yapılmasına öncülük eden Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşı Ramazan Altıntaş, ziyaretçilere anıt hakkında bilgi verdi.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVUSTRALYA’NIN MELBOURNE KENTİNDEKİ TÜRKİYE-AVUSTRALYA DOSTLUK ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI.
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