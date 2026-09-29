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Alanya merkezinde çarşı vitrinine yönelik temizlik seferberliği

Alanya Belediyesi, çarşı ve ana caddelerde atıl malzemeleri kaldırdı; Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri 7/24 temizliğe devam ediyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya merkezinde çarşı vitrinine yönelik temizlik seferberliği

kapsamlı saha çalışması:

Alanya Belediyesi kent merkezinde başlattığı temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla çarşı bölgesinin görünümünü yenilemeye odaklandı. Hayate Hanım Caddesi, İzzet Azakoğlu Caddesi, İskele ve Barlar Sokağı başta olmak üzere ziyaretçi ve vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda ekipler sahaya çıktı.

Çalışmalar kapsamında çevreye ve kent estetiğine zarar veren, atıl durumda bırakılmış çeşitli malzemeler tek tek tespit edilerek zabıta kontrolünde alandan kaldırıldı. Toplanan malzemeler, ilgili mevzuat çerçevesinde işlemden geçirilmek üzere kayıt altına alındı ve yasal süreçlere uygun şekilde yönetildi.

detaylı temizlik ve sürekli çalışma:

Tahliye ve kaldırma işlemlerinin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgedeki cadde, sokak ve çevre alanlarında kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Belediye, temizlik çalışmalarının dönemsel değil devamlılık gerektiren bir hizmet olduğunu vurgulayarak, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Bu uygulama, kent merkezinin hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de yerli ve yabancı ziyaretçilerin karşılaştığı ilk izlenimi iyileştirmeyi hedefliyor. Görüntü kirliliğine neden olan unsurların temizlenmesiyle çarşı bölgesinin ferah ve düzenli görünümü güçlendirildi.

belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yeni çalışmanın sadece temizlikten ibaret olmadığını; kent estetiğinin korunması, çevre düzeninin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek ifade etti. Yeni, ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını, zabıta ile koordineli şekilde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan unsurların tespit edilip toplandığını ve ardından kapsamlı temizlik uygulandığını aktardı.

Belediye yetkilileri, çalışmanın amacını Alanya merkezinde yaşayan vatandaşların ve kenti ziyaret edenlerin daha temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak olarak özetledi. Yapılan düzenlemeler ve devam eden temizlik programlarıyla çarşı bölgesinin turizm vitrini niteliğinin korunması hedefleniyor.

ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DESTEĞİYLE KENT...

ALANYA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DESTEĞİYLE KENT MERKEZİNDE KAPSAMLI TEMİZLİK VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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