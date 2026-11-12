Alanya’da 50 yıllık vizyon: Ahmet Tokuş Bulvarı’nda kapsamlı altyapı dönüşümü

Alanya’nın altyapı dönüşümü hızla ilerliyor

Alanya Belediyesi koordinesinde Ahmet Tokuş Bulvarı’nda devam eden 2. etap yenileme çalışmaları, gelecek 50 yılın ihtiyaçları gözetilerek yürütülüyor. Proje kapsamında içme suyu, doğalgaz, elektrik ve fiber internet altyapıları baştan sona yenileniyor; üstyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından bölgeye sıcak asfalt ve yenilenmiş kaldırımlar kazandırılacak.

Çalışma kapsamı ve saha koordinasyonu:

Geçtiğimiz yıl Atatürk Caddesi’nde başlayan proje, bu yıl Ahmet Tokuş Bulvarı’nın 2. etabına taşındı. Projenin 2. etabı, 2 Kasım tarihinde Mola Kavşağı’ndaki Alanyaspor Store’nin bulunduğu bölümde başlamış; çalışmalar Yalı Taksi bölgesine kadar ulaştı. Farklı kurum ve kuruluşların ekipleri sahada eş zamanlı olarak görev yapıyor. ASAT içme suyu hatlarını, Enerya doğalgaz altyapısını, iletişim kuruluşları ise fiber internet altyapısını yeniliyor. Tüm işlemlerin tek bir program dahilinde tamamlanması ve ileride tekrar kazı yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Enerya Doğalgaz Şirketi Şantiye Şefi Muhammet Ali Topuz çalışmaları şöyle özetledi: "Belediyemizin yatırım programı çerçevesinde ikinci etap olan Ahmet Tokuş Bulvarı’nda üstyapı hazırlıkları yapılıyor. Biz de bu süreçte doğalgaz imalatlarını gerçekleştireceğiz. Karayollarına kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir imalatımız olacak. Bu çalışma kapsamında abonelere, otellere ve esnafa branşman hatları bırakılacak. Bu hattı ilerleyen günlerde Çıplaklı doğalgaz hattımızla birleştireceğiz. Geçen yıl yapılan 7 bin 900 metre ana hat ve 108 adet servis hattıyla birlikte yeni hattımızı entegre ederek, bu yıl doğalgaz arzını sağlamayı planlıyoruz. İlerleyen günlerde tüm Alanya’yı doğalgaz konforuyla buluşturmayı hedefliyoruz"

ASAT Şantiye Şefi Eray Aytaç ise içme suyu çalışmalarına dikkat çekti: "Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde şu anda 160’lık O-PVC boru döşüyoruz. 2025 yılı Kasım ayında da 225’lik ve 110’luk borular döşemiştik. Şu an içme suyu hattı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizden önceki mevcut altyapı, kazı çalışmaları sırasında da bizzat karşılaştığımız üzere 40-50 yıllık, oldukça yıpranmış borulardan oluşuyordu. Şu anda yürüttüğümüz çalışma, bu hatların yenilenmesini kapsıyor. İçme suyu hatlarının tamamen yenilenmesiyle su, hanelere daha sağlıklı ve daha verimli şekilde, daha yüksek basınçla ulaşacak"

Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Ercan Güven, güvenlik kamerası ve fiber ağ çalışmalarını anlattı: "Belediye birimleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla fiber altyapımızı güçlendiriyoruz. Şehrimizin güvenliğini sağlayan kameraların altyapısını yeniliyor, kamera sayısını artırmaya çalışıyoruz. Halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla belirli cadde ve sokaklarda, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde altyapı çalışmaları yapıyoruz. Kamera sistemlerini yenilerken parklarda bulunan kameraların da merkezle bağlantısını kuruyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha hızlı internete erişebilmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz"

Fen İşleri Müdürlüğü Çavuşu Bahadır Karaoğlu çalışmanın boyutunu şöyle aktardı: "1996 yılından beri herhangi bir işlem yapılmayan Atatürk Caddesi ve Ahmet Tokuş Bulvarı’nın bütün altyapısını yeniliyoruz. Mevcut parkeyi sökerek yerine sıcak asfalt dökmeyi ve böylece şehrin gelecek 50 yılına yönelik kalıcı bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp, Alanya’ya kazandırmak istiyoruz. Sahadaki süreci genel koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. İlk etap olan Atatürk Anıtı ile Yalı Taksi arasındaki kazı işlemlerimiz devam ediyor. ASAT ekibi şu ana kadar yaklaşık 1400 metrelik kazı yaptı. Borular döşeniyor ve abonelik hatları çıkarılıyor. Fiber ekibi kazı çalışmalarını tamamladı. Doğalgaz çalışmalarının bitmesinin ardından altyapı ve stabilize işlemlerini tamamlayacağız."

Belediye ve kurumların eş zamanlı yürüttükleri çalışmaların 30 Nisan 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Yenileme sonrası Atatürk Caddesi ve Ahmet Tokuş Bulvarı, yeni altyapı ve üstyapı düzenlemeleriyle uzun yıllar hizmet verecek modern bir kimliğe kavuşacak.

ALANYA BELEDİYESİ TARAFINDAN AHMET TOKUŞ BULVARI’NDA BAŞLATILAN 2. ETAP YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. GELECEK 50 YILIN İHTİYAÇLARI GÖZETİLEREK YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA İÇME SUYU, DOĞALGAZ, ELEKTRİK VE FİBER İNTERNET ALTYAPISI YENİLENİYOR. ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN BÖLGE SICAK ASFALT VE YENİLENEN KALDIRIMLARLA MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞACAK.