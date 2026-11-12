Erzincan'da tuzaklarla üretici odaklı Akdeniz meyve sineği takibi

Akdeniz meyve sineğiyle mücadele sürüyor:

Erzincan'da meyve üretimini tehdit eden Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen meyve bahçelerine yerleştirilen tuzakların düzenli kontrollerini yapıyor.

saha çalışmaları:

Ekipler, farklı türdeki meyve bahçelerinde kurulan tuzakları periyodik olarak denetleyerek zararlının bulgularını topluyor. Saha çalışmaları, zararlının yayılım haritalarını güncellemek ve olası yoğun bölgeleri erken tespit etmek amacıyla planlı biçimde yürütülüyor.

veri değerlendirmesi ve koruma hedefi:

Tuzaklardan elde edilen veriler saha ekibi tarafından değerlendiriliyor; bu veriler üreticilere zamanında uyarı ve gerekli mücadele önerilerinin iletilmesinde kullanılıyor. Çalışmaların temel hedefi, üreticilerin emeğini ve bölgedeki tarımsal ürünleri korumak olarak ifade ediliyor.

Yetkililer, yürütülen izleme ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, üreticilerin de uygulanan tedbirlere uyum sağlamasının önemi üzerinde duruyor. Bu sayede hem zararlı yayılımının kontrol altına alınması hem de verimli ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

ERZİNCAN'DA MEYVE ÜRETİMİNİ TEHDİT EDEN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR