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Meralar verimliliğe kavuşuyor: Erzincan'da 5 köyde ıslah projeleri

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hazırladığı, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı 5 mera ıslah projesi 2027'de hayata geçirilecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Meralar verimliliğe kavuşuyor: Erzincan'da 5 köyde ıslah projeleri

Erzincan'da mera ıslah projeleri onaylandı

Erzincan'da hayvancılığın geliştirilmesi ve meraların daha verimli kullanılması amacıyla hazırlanan projeler, kurumlarca değerlendirildi ve uygulama aşamasına geçmeye hazır hale geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun bulunan çalışmalar, bölgedeki otlatma alanlarının rasyonel kullanımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Değerlendirme toplantısı:

Projeler, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulundu. Değerlendirme sürecinde Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Mesut Arı başkanlığında İznik'te bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Erzincan'ı Ziraat Yüksek Mühendisi Cihan Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Ahmet Tahan temsil etti; yapılan çalışma ve yöntemler üzerinde teknik değerlendirmeler yapıldı.

Kapsam ve hedefler:

Projeler, toplam 5 köyü kapsıyor. Uygulama 2027 yılında planlanmış olup, kapsamda Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyü ile merkez ilçeye bağlı Handeresi, Heybeli, Çatalarmut ve Mecidiye köyleri yer alıyor.

Bu çalışmaların öncelikli amacı meraların verimliliğini artırmak, hayvancılık faaliyetlerini desteklemek ve yetiştiricilerin sürdürülebilir üretim koşullarını güçlendirmektir. Proje kapsamında mera ıslahı ve amenajman uygulamaları ile bitki örtüsünün rehabilitasyonu, otlatma planlaması ve yerel üreticilerin bilgilendirilmesi gibi adımlar öngörülüyor.

Yetkililer, onaylanan projelerin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte bölgedeki hayvancılık verimliliğinin artmasını ve yetiştiricilerin doğrudan desteklenmesini bekliyor.

ERZİNCAN&#039;DA HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE MERALARIN DAHA VERİMLİ KULLANILMASI AMACIYLA...

ERZİNCAN'DA HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE MERALARIN DAHA VERİMLİ KULLANILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN 5 MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJESİ, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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