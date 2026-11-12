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Beyoğlu'da bodrumda keşif: halıya sarılı ceset ve Umut Andık iddiası

Beyoğlu Sütlüce'de bodrumda halıya sarılı erkek cesedi bulundu; polis, olayı Beşiktaş'ta öldürülen Umut Andık saldırısıyla ilişkilendiriyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:23

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu'da bodrumda keşif: halıya sarılı ceset ve Umut Andık iddiası

Beyoğlu'da halıya sarılı ceset bulundu

İstanbul Beyoğlu'da bir binanın bodrum katında halıya sarılı şekilde bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay, öğle saatlerinde Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta çevreden gelen kötü koku şikâyeti üzerine ihbar edilmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri kısa sürede adrese intikal ederek çevrede güvenlik şeridi çekti ve olay yeri incelemesine başladı.

Ekiplerin yaptığı ilk tespitlere göre, halıya sarılı halde bulunan kişinin yaşı 25-30 civarında olarak değerlendirildi. Olay yerindeki ön incelemelerin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cesedin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinde ilk bulgular:

İhbar üzerine gelen ekipler binanın bodrum katında detaylı arama yaptı. Olay yerine cenaze nakil aracı sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve kriminal polis delil toplama çalışması yürüttü. Binada ve çevresinde yapılan araştırmada, cesedin halıya sarılı bulunduğu, olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için hem fiziksel delillerin hem de güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Dairenin sahibi çağrıldı ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Kiracımdı. Haberim yok. Ben emlakçıya verdim. Daha yeni kiraya verdim. Sadece evrak bilgisi var.' Bu ifade, soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Soruşturma ve olası bağlantı:

Soruşturmayı Cinayet Büro ile Gasp Büro ekipleri birlikte yürütüyor. Emniyet kaynakları, olayla ilgili incelemelerin derinleştirildiğini ve yeni bulguların araştırıldığını aktarıyor.

Polis, bu olayın iki gün önce Beşiktaş Kuruçeşme'de meydana gelen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Umut Andık cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İlgili birimler, olaylar arasındaki olası ilişkileri tespit etmek için ifadeler, deliller ve emniyet kayıtlarını karşılaştırıyor.

Soruşturma devam ediyor; olayla ilgili yeni gelişmeler ve Adli Tıp raporunun sonuçları beklenecek.

İSTANBUL BEYOĞLU&#039;NDA BİR EVDE HALIYA SARILI ŞEKİLDE BULUNAN KİŞİNİN CESEDİ, İNCELEMELERİN ARDINDAN...

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA BİR EVDE HALIYA SARILI ŞEKİLDE BULUNAN KİŞİNİN CESEDİ, İNCELEMELERİN ARDINDAN OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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