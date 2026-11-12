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Minik eller geleceğe nefes verdi: ALKÜ'de fidan dikimi

ALKÜ Uygulama Anaokulu, Eğitim Fakültesi öğrencileri ve Orman Topluluğu 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde Geleceğe Nefes kapsamında onlarca fidan dikti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:10

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Minik eller geleceğe nefes verdi: ALKÜ'de fidan dikimi

ALKÜ uygulama anaokulu ve öğrenciler millî ağaçlandırma gününde fidan dikti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Uygulama Anaokulu, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri ve ALKÜ Orman Topluluğu, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ve "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirildi.

orman okulu projesi:

ALKÜ Uygulama Anaokulu, Orman Okulu Projesi çerçevesinde doğa temelli eğitim çalışmalarını sahaya taşıdı. Müdür Doç. Dr. Fatih Şeker, doğayla doğrudan etkileşimi eğitim modelinin merkezine alan ALKÜ Uygulama Anaokulu'nun Orman Okulu Projesi ile öğrenme sürecini sınıf duvarlarının dışına çıkardığını belirtti. Proje ile minik öğrencilerin gözlem, merak ve keşif yoluyla çevre bilinci kazanmasının hedeflendiği vurgulandı.

öğretmen adaylarına saha deneyimi:

Etkinlik aynı zamanda erken çocukluk eğitiminde ekoloji temelli öğrenmeyi öğretmen yetiştirme süreciyle bütünleştirdi. Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri, anaokulu çocuklarıyla birlikte fidan dikerek doğa temelli eğitim yaklaşımlarını pratikte deneyimleme fırsatı buldu. Farklı yaş gruplarından katılımcılar; ortak bir çevre duyarlılığı etrafında bir araya geldi ve program, fidan dikiminin ardından sona erdi.

Etkinliğe katılanlar arasında Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Şeker ile öğrenciler ve veliler yer aldı. Organizasyon, hem eğitim hem de toplumsal farkındalık açısından dikkat çeken bir uygulama olarak kayda geçti.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) UYGULAMA ANAOKULU İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ...

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) UYGULAMA ANAOKULU İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİ VE ALKÜ ORMAN TOPLULUĞU, MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ONLARCA FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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