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Sultangazi'de 6. kattan düşen kadın hastanede hayatını kaybetti

Sultangazi'de Sultançiftliği Mahallesi'nde evinin 6. katından düşen Nuran Tay, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de 6. kattan düşen kadın hastanede hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşayan Nuran Tay, dün akşam saat 22.00 sıralarında oturduğu dairenin 6. katındaki balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen genç kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Komşunun ifadesi:

Olay yerinde bulunan 30 yıllık komşusu Ramazan Kaya, yaşananları anlatarak, 'Dün akşam saat 22.00 sıralarında dükkanda oturuyorduk. Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktı. Dedim herhalde bir kaza oldu birisine araba çarptı. Baktım bir abla dengesini kaybederek aşağıya düşmüş. Kendisi zaten tansiyon hastasıydı, ilaç kullanıyordu. 30 senelik komşum. Çok iyi bir insandı. Aile içerisinde bir sıkıntıları yoktu. Her zaman eşiyle beraber gidip gelirdi. Tahmin ediyorum. İlaçtan dolayı dengesini kaybetti' dedi.

Polis incelemesi:

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kayıtları ve tanık beyanlarını değerlendirerek düşüşün nedenini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi’de 6’ncı kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Sultangazi’de 6’ncı kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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