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Afrika'da temiz pişirme erişimi yetersiz: kadınlar ve çocuklar en ağır bedeli ödüyor

COP31'deki yuvarlak masada Yılmaz, Afrika'da yaklaşık bir milyar kişinin geleneksel yakıtlara bağımlı olduğunu ve yılda 850 bin erken ölüm gerçekleştiğini vurguladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:20

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Afrika'da temiz pişirme erişimi yetersiz: kadınlar ve çocuklar en ağır bedeli ödüyor

Antalya'da düzenlenen toplantıda öne çıkanlar:

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) çerçevesinde düzenlenen "Afrika’da Temiz Pişirme Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda, kıtada temiz enerji ve güvenli pişirme yöntemlerine erişim tartışıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başta olmak üzere çok sayıda yerli ve uluslararası temsilci katıldı.

Toplantıda, geleneksel yakıt kullanımının yol açtığı sağlık sorunları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve uluslararası iş birliğinin gerekliliği üzerinde duruldu. Ayrıca özellikle kadınlar ve çocukların bu sorunun en ağır sonuçlarını yaşadığına dikkat çekildi.

hane içi hava kirliliğinin sağlık etkileri:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afrika’da yaklaşık bir milyar insanın yemeklerini hazırlamak için hâlâ sağlığa ve çevreye zarar veren geleneksel yakıtları kullandığını belirtti. Kıta genelinde her beş haneden yaklaşık dördünün temiz pişirme imkânlarına erişememesi, sorunun yaygınlığını ortaya koyuyor. Yılmaz, bu durumun yalnızca enerji eksikliği olmadığını; aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı, kalkınma ve fırsat eşitliği sorunu olduğunu vurguladı.

Toplantıda paylaşılan veriler, geleneksel pişirme yöntemlerinden kaynaklanan hane içi hava kirliliğinin Afrika’da her yıl yaklaşık 850 bin erken ölüme katkıda bulunduğunu gösteriyor. Uzun süreli maruziyetin solunum yolu enfeksiyonları, kronik akciğer hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarını artırdığı; yükün ise başta kadınlar ve küçük çocuklar olmak üzere ev içi sorumlulukları üstlenen gruplar üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Türkiye'nin yaklaşımı ve iş birliği çağrısı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin Afrika’yla kurduğu ilişkilerin tarihî ve insani bağlara dayandığını belirterek, kıtadaki sorunlara ortak çözümler üretme çağrısı yaptı. Memişoğlu, COP31 Başkanlığına, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’ne ve Uluslararası Enerji Ajansına teşekkür ederek Türkiye'nin dayanışma vurgusunu aktardı.

koruyucu sağlık ve dayanışma mesajı:

Memişoğlu, Türkiye’deki sağlık politikalarına atıfta bulunarak "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" yaklaşımıyla koruyucu sağlık birikimini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye'nin sağlık alanındaki teknoloji ve üretim kapasitesini, küresel sağlık sorunlarının çözümünde sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Tanzanya ziyareti ve 31 Afrika ülkesine gerçekleştirilen temasları örnekleyerek, "Türk milletinin Afrika’ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor" mesajını paylaştı. Memişoğlu, Antalya'da ortaya konan iradenin sahada somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak uluslararası iş birliğine çağrı yaptı.

Toplantıda öne çıkan ortak vurgu, temiz pişirme çözümlerine erişimin artırılmasının hem sağlık hem de kalkınma hedefleri açısından önceliklendirilmesi gerektiği yönündeydi. Delegeler, finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi, teknoloji transferi ve yerel kapasitenin desteklenmesi gibi adımların hızlandırılmasını talep etti.

Sonuç olarak, Antalya’daki yuvarlak masa, Afrika’da temiz pişirme erişiminin genişletilmesi için çok taraflı iş birliğinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, annelerin güvenli yemek hazırladığı ve çocukların temiz hava soluduğu bir gelecek hedefiyle bilgi ve imkânların paylaşılmasını taahhüt etti.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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