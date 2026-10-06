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Alanya’da Atatürk Caddesi’nde kaza: motosiklet yolcusu yaşamını yitirdi

Alanya'da sabah 04:30'te Atatürk Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki Ukrayna uyruklu Asia Machkalian (34) öldü, sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya’da Atatürk Caddesi’nde kaza: motosiklet yolcusu yaşamını yitirdi

Kaza yerinde ilk bulgular:

Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, dün sabah saat 04:30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ş. yönetimindeki 14 APP 732 plakalı otomobil ile Harun G. idaresindeki 56 ABD 252 plakalı motosiklet çarpıştı.

yaralıların durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Harun G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu Asia Machkalian (34) yola savrularak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Asia M., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi; Harun G.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma ve gözaltı:

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet Ali Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, MOTOSİKLETTE YOLCU OLARAK BULUNAN UKRAYNA UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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