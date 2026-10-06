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Niğde'de haftalık güvenlik bilançosu: 51 aranan şahıs yakalandı

Niğde’de 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı; çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de haftalık güvenlik bilançosu: 51 aranan şahıs yakalandı

Niğde'de 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihli çalışmalar

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 28 Eylül-4 Ekim 2026 döneminde yürüttüğü operasyonlarda, kent genelinde çok sayıda olayda işlem yapıldı ve aranan şahıslarla ilgili önemli sonuçlar elde edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla özellikle asayiş, narkotik ve kaçakçılık alanlarında yoğun bir faaliyet raporlandı.

asayiş olayları ve yakalamalar:

Bu süre zarfında kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 226 kişi hakkında işlem başlatıldı ve 2 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 51 kişi, yürütülen operasyonlar sonucu yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen eşya arasında 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 34 fişek, 1 kamyonet, 1 motosiklet ve 1 kesici-delici alet bulunuyor.

narkotik ve kaçakçılık çalışmaları:

Narkotik operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen maddeler arasında 395,59 gram uyuşturucu madde, 206 sentetik ecza, 6 kök kenevir ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı yer aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise 5 şüpheli yakalandı; bu operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 168 puro, 20 elektronik nargile cihazı, 15 ısıtılmış tütün cihazı, 6 kaçak eşya, 2 cep telefonu, 2 tablet, 9 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ve 20 litre etil alkol sayıldı.

göçmen kaçakçılığı ve olay yeri incelemeleri:

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 8 yabancı uyruklu hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık, şüpheli ölüm, intihar, trafik kazası, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, ateşli silahla yaralama ve narkotik suçlar dahil 12 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve bu olaylarla bağlantılı 11 fail tespit edildi.

trafik denetimleri ve idari işlemler:

Trafik ekipleri tarafından denetlenen 31.407 araç ve sürücüden ihlali belirlenen 1.739 sürücüye cezai işlem uygulandı, 145 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 445 araç ve sürücü denetlendi, 443'üne cezai işlem uygulandı. Bu sonuçlar, bir haftalık dönemde hem sokak güvenliği hem de trafik düzeni açısından ciddi bir denetim yoğunluğu olduğunu gösteriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve kamu düzeninin sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

NİĞDE’DE BİR HAFTADA 51 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

NİĞDE’DE BİR HAFTADA 51 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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