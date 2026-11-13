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Alanya’da dairesinde ölü bulunan 59 yaşındaki Hollanda vatandaşı

Alanya Hacet Mahallesi'ndeki dairesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Hollanda vatandaşı Willem Visser, komşuların ihbarıyla ölü bulundu; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:23

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya’da dairesinde ölü bulunan 59 yaşındaki Hollanda vatandaşı

olay yeri ve ihbar:

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesi Kerim Kaptanlar Caddesi üzerindeki bir binada, saat 11.30 sıralarında rahatsız edici koku alan apartman sakinleri durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Adrese yönlendirilen polis ekipleri, bildirilen daireye girdiklerinde 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yerleşik yabancı Willem Visser'in cansız bedeniyle karşılaştı.

inceleme ve işlemler:

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından Visser’in cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; olayın kesin nedeni otopsi ve adli soruşturma sonuçlarına göre belirlenecek.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN 59 YAŞINDAKİ HOLLANDA UYRUKLU YERLEŞİK YABANCI, KALDIĞI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN 59 YAŞINDAKİ HOLLANDA UYRUKLU YERLEŞİK YABANCI, KALDIĞI DAİREDE ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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