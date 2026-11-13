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Eski bakan Akarcalı gençlere uzun vadeli kariyer kurgusunu anlattı

Eski Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere uzun vadeli kariyer planlaması ve değişime uyum mesajı verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eski bakan Akarcalı gençlere uzun vadeli kariyer kurgusunu anlattı

Üniversitenin "Çarşamba Konuşmaları"na konuk oldu:

Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin geleneksel "Çarşamba Konuşmaları" programında öğrencilerle bir araya geldi. "Kariyer ve Gelecek Üzerine Mülahazalar" başlıklı söyleşide Akarcalı, siyasi, bürokratik ve mesleki yaşamından süzülmüş deneyimleri paylaşarak gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tuttu.

Söyleşinin ana mesajları:

Akarcalı, kariyer planlamasında uzun vadeli düşünmenin önemini vurguladı; değişen şartlara hızlı uyum sağlama, sürekli kişisel gelişim ve geleceğin ihtiyaçlarını öngörebilmenin kritik olduğunu belirtti. Gençlere yalnızca bugünün mesleklerine hazırlanmanın yeterli olmayacağını, hedefler doğrultusunda bilinçli ve esnek adımlar atmanın gerekliliğini aktardı.

Konuşmasında milletvekilliği ve bakanlık görevlerine dair anekdotlara yer veren Akarcalı, iş hayatı, akademi ve uluslararası kuruluşlardaki deneyimlerinden örnekler sunarak uygulamalı çıkarımlar paylaştı. Öğrencilere, belirsizliklere hazırlıklı olma ve fırsatları değerlendirme konusunda pratik öneriler verdi.

Soru-cevap ve kapanış:

Söyleşinin soru-cevap bölümünde öğrenciler kariyer hedefleri, iş yaşamındaki zorluklar ve gelecek beklentilerine ilişkin sorular yöneltti; Akarcalı, gelen soruları kendi deneyimleri ışığında yanıtladı. Program sonunda Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir İnce tarafından Akarcalı'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinliğe katkılarından dolayı UMSİDER Genel Başkanı Mehmet Zeki Gedikoğlu'na da hediye verildi.

ESKİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT AKARCALI, KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE...

ESKİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI BÜLENT AKARCALI, KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK KARİYER PLANLAMASI, İŞ HAYATI VE GELECEK HEDEFLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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