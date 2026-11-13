Aksaray'da şase arızası elektrik panosunu alevlere boğdu

Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Kayacık Mahallesi sınırlarında kaldırım üzerinde bulunan bir elektrik panosunda şase kaynaklı arıza meydana geldi. Panoda önce yoğun kıvılcımlar gözlenirken kısa süre sonra patlama sesleri duyuldu ve pano bir anda alev topuna döndü.

Müdahale ve yerel tepkiler:

Panosundan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Olay sırasında yaralanma veya can kaybı bildirimi yapılmadı.

Elektrik kesintisi ve onarım çalışmaları:

Yangın nedeniyle Kayacık Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın giderilmesi ve mahalleye yeniden elektrik verilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı; ekiplerin onarım süreci devam ediyor.

AKSARAY’DA ŞASE YAPAN ELEKTRİK PANOSU, ÖNCE KIVILCIMLAR SAÇARAK PATLAMA SESLERİNE NEDEN OLDU, ARDINDAN ALEV TOPUNA DÖNDÜ.