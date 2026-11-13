Hafızlıklarını tamamlayan 33 kız öğrenci kutsal topraklara uğurlandı

Uğurlama töreni düzenlendi:

Düzce'den kutsal topraklara hareket edecek umre kafilesi için düzenlenen veda programı duygusal anlara sahne oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilen uğurlamada kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ile tekbir ve salavatlar eşliğinde manevi bir hava oluştu.

Programın akışı:

Tören, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde, İl Müftüsü Osman Aydın riyasetinde başladı. Açılışta yapılan Kur'an tilaveti ve ardından getirilen telbiyeyle katılımcılar kutsal yolculuğun anlamına vurgu yaptı. Okunan ilahiler, salavatlar ve tekbirlerle program boyunca katılımcılar için yoğun manevi dakikalar yaşandı.

Hafız öğrencilerin yolculuğu:

Törenin en anlamlı bölümünü hafızlık eğitimini tamamlayan 33 kız öğrencinin kafileye katılması oluşturdu. Hafızlıklarını sonuçlandıran öğrencilerin umreye dahil edilmesi, aileler ve program katılımcıları arasında duygusal anlar yarattı.

Uğurlama sırasında Emekli İl Müftüsü Turgut Acar'ın yaptığı dua ile yolcular kutsal topraklara uğurlandı. Ailelerin ve yakınlarının duaları, gözyaşları ve iyi dilekleri eşliğinde yolculuğa çıkan umreciler için tören, yeni bir manevi başlangıcın habercisi olarak değerlendirildi.

Katılımcıların ifadesine göre, böyle törenler hem toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor hem de umreye gideceklerin manevi hazırlıklarını pekiştiriyor. Organizasyonun düzenlenmesi ve duygusal uğurlama, kafilenin yolculuğuna ayrı bir anlam kattı.

DÜZCE’DEN UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN VATANDAŞLAR ARASINDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 33 KIZ ÖĞRENCİ DE YER ALDI. KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN DUYGU DOLU PROGRAMIN ARDINDAN UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI.