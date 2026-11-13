Amasra'da kendilerini ocağa kapatan madencilerin eylemi 21 saattir sürüyor; 10 işçi sağlık nedeniyle çıkarıldı

Olayın detayları:

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde Hattat Enerji'ye ait maden ocağında çalışan 65 madenci, dün akşam saat 16.00 sıralarında iş bırakma eylemi başlatarak kendilerini ocak içerisine kapattı. Eylem 21 saattir devam ediyor.

Eylemin seyrine ilişkin bilgiler:

Yer altındaki yaklaşık 580 kodunda bulunan madencilerden 10'u, bildirilen sağlık problemleri nedeniyle yer üstüne çıkarıldı. İçeride kalan 55 madenci eylemine devam ederken, aynı ocakta görev yapan yaklaşık 100 madenci ocak önünde toplanarak yer altındaki arkadaşlarına destek veriyor.

Güvenlik ve müzakere süreci:

Madenciler, maaş ve ikramiye alacaklarının ödenmesini talep ediyor; görüşmelerde en az bir maaş ve bir ikramiye ödenmesi istendiği öğrenildi. Taraflar arasında süren görüşmelere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tam yetkiyle gönderilen Bakanlık baş müfettişi de katılıyor ve bakanlık maden tesisinde inceleme başlattı.

Maden ocağı çevresinde jandarma tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ocak önünde toplanan işçiler, yer altındaki 55 mesai arkadaşına destek amacıyla girişteki yolu kapatma girişiminde bulunmak istedi; jandarma tarafından yapılan uyarı üzerine bu girişimden vazgeçildi ve işçiler sessizce dağıldı.

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDEKİ ÖZEL MADEN OCAĞINDA İŞ BIRAKMA EYLEMİ BAŞLATARAK, KENDİLERİNİ OCAĞA KAPATAN 65 İŞÇİDEN 10'U SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE YER ÜSTÜNE ÇIKARILDI. EYLEMİN ARDINDAN ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN MADEN OCAĞINDA İNCELEME BAŞLATILDI.