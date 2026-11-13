Malatya'da kamyonet kasasındaki kağıtlar alev aldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde öğle saatlerinde kağıt yüklü bir kamyonetin kasasında yangın çıktı. Olay, Kuzey Çevre Yolu Özal Köyü mevkii'nde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Bölgede seyir halinde olan kamyonetin kasasında, henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu kontrol etmeye çalıştı. Müdahale ve yaralanma bilgilerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Görüntüler ve hasar:

Yangın anı, başka bir kamyonet sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde alevlerin kasada yoğunlaştığı ve kısa sürede maddi hasara yol açtığı görülüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasarın tespitiyle ilgili bilgi henüz paylaşılmadı.

Olay yerine ilişkin ayrıntılar ve yetkili açıklamaları bekleniyor.

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE KAĞIT YÜKLÜ KAMYONETİN KASASINDA ÇIKAN YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU.