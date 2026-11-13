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Ömer Sarıgül adliyeye getirilip ek ifade verecek

Ömer Sarıgül'ün, Sarıgül ailesine ilişkin mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na getirilip ek ifade vereceği bildirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ömer Sarıgül adliyeye getirilip ek ifade verecek

ek ifade için adliyeye getirilecek:

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül'ün, önümüzdeki günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ek ifade vereceği öğrenildi. Gelişme, soruşturmayı yürüten birimlerce kayda geçirildi.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, kaynaklarda yer aldığı üzere sarıgül ailesine yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası üzerine yürütülüyor. Bu kapsamda daha önce soruşturma kapsamında farklı şüpheliler hakkında da işlemler yapılmıştı.

ailedeki son durum:

Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül hakkında ek ifadenin alınacağı belirtilirken, ağabeyi Emir Sarıgül'ün daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade verdiği ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiği kaydedildi.

Sarıgül soruşturmasında Ömer Sarıgül ek ifade verecek

Sarıgül soruşturmasında Ömer Sarıgül ek ifade verecek

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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