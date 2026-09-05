Alanya'da kontrolünü kaybeden Tofaş oto galeride park halindeki üç araca çarptı

Kaza yerinde yaşananlar:

Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki D-400 karayolunda dün saat 22.00 civarında meydana gelen kazada, S.D. yönetimindeki 07 E 9301 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bir oto galeride park halinde bulunan üç araca çarparak durabildi.

Hasar ve yaralanma bilgileri:

Kazada sürücü S.D. hafif şekilde yaralanırken, galeride park halinde bulunan üç araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından ilk inceleme başlatıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın oluş anını saniye saniye kaydetti; bu kayıtlar soruşturma için önemli delil niteliğinde bulunuyor.

Kontrolden çıkıp savrulan Tofaş, oto galerideki araçlara çarparak durabildi