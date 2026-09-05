Site önünü piste çeviren sürücüler Gaziemir'de mahalleyi isyan ettirdi

Site önünü piste çeviren sürücüler mahalleyi tedirgin ediyor:

İzmir'in Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi 700 Sokak üzerinde yaşanan olaylar, bazı sürücülerin sokakları araçlarıyla drift yapma alanına dönüştürmesiyle gündeme geldi. Davranışlar güvenlik kameralarına da yansıdı ve site sakinlerinde rahatsızlık yarattı.

Mahallelinin endişeleri:

Sokakta ikamet eden yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı bölgede, kontrolsüz sürüşler hem ciddi gürültü kirliliğine yol açıyor hem de çocukların ve yayaların can güvenliğini tehdit ediyor. Vatandaşlar, sürücülerin bu hareketlerinin her an kazaya yol açabileceğini vurguluyor.

Yetkili müdahalesi beklentisi:

Mahalleliler, yetkililerden denetimlerin artırılmasını ve bölge için kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor. Sitelerin önündeki yolların gösteri alanına dönüşmemesi için fiziki düzenlemeler veya sıkı denetimler isteniyor.

İZMİR’İN GAZİEMİR İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 5 BİN VATANDAŞIN İKAMET ETTİĞİ SİTE ÖNLERİNİ PİSTE ÇEVİREN DRİFT MAGANDALARI MAHALLE SAKİNLERİNİ İSYAN ETTİRDİ. DRİFT MAGANDALARI KAMERAYA YANSIDI.