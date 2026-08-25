Alanya'da lastik patlaması kamyoneti devirdi: sürücü hayatını kaybetti

Alanya'da lastik patlaması kamyoneti devirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saat 08.00 civarında meydana gelen kazada bir kamyonetin sol arka lastiğinin patlaması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay, Gözüküçüklü Mahallesi'nde, Sarıveliler yönünden Alanya istikametine seyir halindeyken yaşandı.

Kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgiye göre, 07 E 5186 plakalı kamyonetin sol arka lastiği patladı. Lastik patlamasıyla birlikte sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücünün kimliği yetkililerce Süleyman Yıldız olarak tespit edildi.

ilk müdahale ve hastane süreci:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'a ilk müdahaleyi yapıp ardından ağır yaralı sürücüyü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Yıldız hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; ekipler olay yerinde ölçüm ve değerlendirme çalışması yapıyor. Yetkililer, lastik patlamasının nedenini ve kazanın tüm detaylarını araştırıyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN SOL ARKA LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONETİN KAZA YAPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.