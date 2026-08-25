Efeler'de büyük sentetik ecza operasyonu: 2 bin 456 hap ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik bir operasyona imza attı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde ve ikametinde toplam 2 bin 456 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli kriminal soruşturmalar başlatıldı. Ele geçirilen maddelerin türü ve dağıtım yöntemleriyle ilgili incelemeler emniyet birimlerince sürdürülüyor.

Hukuki süreç ve suçlamalar:

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (uyuşturucu madde ticareti) ve 191. maddesi (uyuşturucu madde kullanma) kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Son durum:

Mahkemece ifadesi alındıktan sonra şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve olası bağlantıların tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 BİN 456 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.