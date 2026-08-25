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Tarih ve eğlence Malazgirt'te buluştu: 955'inci yıl dönümü programları sürüyor

Malazgirt'in 955'inci yıl dönümünde Muş'un Malazgirt ilçesindeki etkinlikler ikinci günde konser, gösteri ve geleneksel sporlarla dolu programla sürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:46

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarih ve eğlence Malazgirt'te buluştu: 955'inci yıl dönümü programları sürüyor

Malazgirt'te 955'inci yıl dönümü etkinlikleri sürüyor

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferinin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programlar ikinci gününde de çeşitli etkinliklerle devam etti. Kutlamalar, hem tarihi bilincin tazelenmesine hem de geniş katılımlı bir şenlik havasının oluşmasına olanak sağladı.

Etkinliklerde neler vardı:

Programlar Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında gerçekleştirildi. Gün boyunca vatandaşlar ve çocuklar için hazırlanmış çok sayıda aktivite vardı. İçişleri Bakanlığı Polis Bandosu konseri izleyicilerle buluşurken, çocuklara yönelik uçuş gösterisi ve Jandarma Helikopter Üzüm Salkımı gösterisi de ilgi çekti. Alanda kurulan okçuluk deneyim alanı ile at binme alanı hem çocukların hem yetişkinlerin yoğun ilgisini gördü.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen programlarda şişme oyun parkuru, voleybol, futbol, badminton, masa tenisi, langırt, golf, halat çekme ve matrak gibi etkinlikler yer aldı. Etkinlikler, katılımcılara hem fiziksel aktivite hem de geleneksel sporların tanıtımı açısından zengin bir içerik sundu.

Gelecek nesillere miras aktarımı ve katılımcı ilgisi:

Gün boyu süren aktivitelerle amaç, Malazgirt Zaferi'nin tarihî ve kültürel mirasını genç kuşaklara aktarmak olarak açıklandı. Etkinlikler geniş bir katılımla devam ederken, yerli ve farklı illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Organizasyon yetkilileri, programın farklı etkinliklerle önümüzdeki günlerde de sürdürülmeye devam edeceğini belirtti.

Hebun Şancı: Malazgirte iki gündür etkinliklerde çok eğlendik. At yarışları düzenlendi, ok atma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu akşam da Sinan Akçıl’ın konseri var, çok eğleneceğimi düşünüyorum. Malazgirt çok güzel bir yer. Ülkenin dört bir yanından insanlar gelmiş. Memleketimize hep birlikte burada eğleniyoruz.

Hasan Keskin (Tavas): 10 yıldan bu yana Malazgirt’e geliyorum. Malazgirt’i çok seviyorum. Askerliğimi 1974 senesinde Malazgirt’te yaptım. Sultan Alparslan’ı tanıtmak için şehir şehir geziyorum. Malazgirt’te insanların bana yaklaşımı çok güzel. Herkes benimle fotoğraf çekiliyor. Malazgirt gençlerini seviyorum. Şenlikler de çok güzel.

ANADOLU&#039;NUN KAPILARINI TÜRKLERE AÇAN MALAZGİRT ZAFERİ&#039;NİN 955&#039;İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MUŞ&#039;UN...

ANADOLU'NUN KAPILARINI TÜRKLERE AÇAN MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 955'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MUŞ'UN MALAZGİRT İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER, İKİNCİ GÜNÜNDE DE ÇEŞİTLİ PROGRAMLARLA DEVAM ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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