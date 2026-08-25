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Kaş'ta Patara Plajı'nda caretta caretta için jandarma önlemi

Antalya İl Jandarma ekipleri, Kaş Patara Plajı'nda caretta caretta yuvalama alanlarını denetleyip ziyaretçileri bilgilendirerek koruma önlemleri uyguladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaş'ta Patara Plajı'nda caretta caretta için jandarma önlemi

Jandarma denetimi ve bilgilendirme:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kaş ilçesi Patara Plajı'nda kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, caretta caretta türünün yuvalama ihtimali bulunan alanlarda inceleme ve denetim yaptı.

Denetim kapsamı:

Jandarma personeli sahil kesiminde belirlenen noktalarda devriye görevleri ve görsel kontroller yürüttü; olası yuvalama alanları takip edilerek korunması gereken bölgeler üzerinde yoğunlaşıldı. Yapılan denetimlerde, alanların korunması ve rahatsız edici davranışların engellenmesine yönelik tedbirler alındı.

Vatandaşlara yapılan uyarılar:

Ekipler, sahilde bulunan vatandaşlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün "Deniz Kaplumbağalarının Korunması" konulu genelgesi hakkında bilgilendirme yaptı ve yuvalama alanlarının korunması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Ziyaretçilere, yetkililerin yönlendirmelerine uymaları ve alanlara zarar vermemeleri tavsiye edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, nesli tehlike altındaki türlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ DENİZ...

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUVA ALANLARININ KONTROLÜ YAPILARAK, SAHİLDE BULURNAN VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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