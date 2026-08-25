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Araçta yakalanan 1,5 kilo skunk adliyeye götürdü: Haliliye'de dört kişi tutuklandı

Haliliye'de bir araçta iki parça halinde 1 kilo 500 gram skunk bulundu; gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Araçta yakalanan 1,5 kilo skunk adliyeye götürdü: Haliliye'de dört kişi tutuklandı

Araçta arama sonucu uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Haliliye ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 2 parça halinde toplam 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Olayla ilgili olarak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme süreci:

Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklandı. Konuya ilişkin işlemler ve soruşturma süreci yetkili birimler tarafından yürütüldü.

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ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 4 TUTUKLAMA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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