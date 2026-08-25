Araçta yakalanan 1,5 kilo skunk adliyeye götürdü: Haliliye'de dört kişi tutuklandı

Araçta arama sonucu uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Haliliye ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 2 parça halinde toplam 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Operasyon ve gözaltılar:
Olayla ilgili olarak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme süreci:
Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklandı. Konuya ilişkin işlemler ve soruşturma süreci yetkili birimler tarafından yürütüldü.
ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ: 4 TUTUKLAMA
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