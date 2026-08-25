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Üniversite kentle el ele: Düzce'de eğitim, sağlık ve öğrenci gündemi

Düzce Üniversitesi'nde yapılan görüşmede rektör ve kent yöneticileri üniversite-şehir iş birliğini, hastane hizmetlerini ve öğrenci yaşamını ele aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversite kentle el ele: Düzce'de eğitim, sağlık ve öğrenci gündemi

Toplantı gündemi:

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu bir araya gelerek üniversite ile kent arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Görüşmede Düzce Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere eğitim, sağlık ve sosyal yaşam eksenindeki çalışmalar ele alındı.

Düzce Üniversitesi hastanesi:

Toplantıda özellikle Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin kent halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin durumu ve ihtiyaçları gündeme getirildi. Katılımcılar hastanenin sunduğu hizmetlerin kentin sağlık altyapısına yaptığı katkıyı vurguladı ve mevcut hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik genel değerlendirmelerde bulundu.

Öğrenci ve kent ilişkileri:

Görüşmede öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal yaşamlarına yönelik ihtiyaçlar ve üniversitenin şehirle bütünleşmesine dair çalışmalar da tartışıldı. Üniversitenin öğrencilerle birlikte yürüttüğü faaliyetlerin kentin sosyal dokusuna olumlu etkileri üzerinde duruldu ve Düzce'nin gelişimine katkı sağlayacak projelerin önemine işaret edildi.

Toplantının ardından Rektör Sözbir, görüşme için teşekkürlerini iletti: "Nazik ziyaretleri ve değerli paylaşımları için kendilerine teşekkür ediyorum". Yapılan değerlendirmelerin, Düzce Üniversitesi ile şehir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve üniversitenin kente yönelik katkılarının artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK VE AK PARTİ...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK VE AK PARTİ DÜZCE İL BAŞKANI HASAN ŞENGÜLOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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