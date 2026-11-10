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Alanya’da otomobil şarampole yuvarlandı: sürücü ve yanındaki kişi kayıplarda

Alanya Kızılcaşehir'de kontrolden çıkan Toyota yaklaşık 100 metre şarampole yuvarlandı; sürücü O.K. yanındaki kişi araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alanya’da otomobil şarampole yuvarlandı: sürücü ve yanındaki kişi kayıplarda

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesi Kızılcaşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. O.K. idaresindeki 07 CLM 404 plakalı Toyota marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre aşağıya düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın bulunduğu bölgeye ulaşabilmek için halat sistemiyle şarampole indi ve araç içinde inceleme yaptı.

Kurtarma ve arama çalışmaları:

İncelemede araçta kimseye rastlanmadı. Ekipler, otomobilde bulunan cep telefonundan araç sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Çalışmalara destek veren AFAD ve itfaiye ekipleri, halat yardımıyla araç çevresine inerek bölgedeki aramaları sürdürdü.

Yapılan tespitlere göre sürücü O.K. ile yanındaki diğer kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Ekiplerin çevrede ve çevre yollarında yaptığı aramalara rağmen söz konusu iki kişiye ulaşılamadı.

Görgü tanığı ve soruşturma:

Bölgede bulunan Rabia Teker, kaza anını anlatarak, "Ağaç yıkıldı sandım. Ambulans, itfaiye geldi. Ondan önce bir araba durdu. Ondan sonra arabanın uçtuğunu anladım. Büyük bir ses duydum" dedi.

Olayla ilgili jandarma ve savcılık ekiplerinin yürüttüğü inceleme sürüyor. Ekipler, kayıp iki kişinin tespitine yönelik arama ve soruşturma çalışmalarına devam ediyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAKLAŞIK 100 METRE AŞAĞIDAKİ ŞARAMPOLE...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAKLAŞIK 100 METRE AŞAĞIDAKİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI. SÜRÜCÜSÜNÜN O.K. OLDUĞU ÖĞRENİLEN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİNİN KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTIĞI VE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIĞI BELİRLENDİ. EKİPLERİN YAPTIĞI ARAMALARDA ŞAHISLARA ULAŞILAMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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