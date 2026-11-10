Gazze'de atölyeye düzenlenen hava saldırısında 2 ölü, 8 yaralı

Gazze'de atölyeye hava saldırısı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesinde bulunan inşaat halindeki bir atölye, İHA ile hedef alındı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

saldırının ayrıntıları:

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısının hedefi, inşaat halinde olan atölye olarak belirtildi. Saldırıda kullanılan aracın bir İHA olduğu aktarıldı. Olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin bilgiler, yetkililer tarafından paylaşıldı.

bölgedeki durum ve kayıtlar:

Daha önce tahliye emri yayınlanan bölgeye yönelik saldırı anı, çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Yaralananların sayısı ve can kaybı kaynaklarca 2 ölü, 8 yaralı olarak bildirildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.