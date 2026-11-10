Dolar 50,2290 +0,02%
Euro 56,0699 -0,44%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.515,95 -1,93%
EUR/USD 1,1167 -0,46%
Brent Petrol 91,58 -1,07%
--°

Nallıhan'da akşam saatlerinde alevler eve sıçradı, bitişik yapı etkilendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde akşam çıkan yangın, evi ve bitişiğindeki yapıyı etkiledi; itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Nallıhan'da akşam saatlerinde alevler eve sıçradı, bitişik yapı etkilendi

Nallıhan'da akşam yangını:

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi ve yanındaki yapıyı sardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olay yerinde ilk gözlemler, alevlerin hızla yayıldığını gösterdi.

Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İlk müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları tamamlandı.

Müdahale ve inceleme:

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin zamanında ulaşması, alevlerin daha geniş alana yayılmasının önüne geçti. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

Mahallede görevli ekipler ve yetkililer, hasarın tespit edilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma tamamlandığında yangının başlangıç sebebi ile ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

ANKARA’NIN NALLIHAN İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV VE YANINDA BULUNAN BİR YAPI...

ANKARA’NIN NALLIHAN İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV VE YANINDA BULUNAN BİR YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Tırlarda sahte plakayla organize kaçakçılık iddiasına operasyon
images

Bakırköy kavşağında motosiklet bariyere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı
images

Gazze'de atölyeye düzenlenen hava saldırısında 2 ölü, 8 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya'dan Galatasaray'a çağrı: Dumlupınar zeminine hazırız

karapınar kara yolunda minibüs tıra arkadan çarptı, yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Alanyaspor'da yeni vizyon: Uğur Uçar ile yetiştiren ve yarışan takım hedefi

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu