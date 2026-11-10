Nallıhan'da akşam saatlerinde alevler eve sıçradı, bitişik yapı etkilendi

Nallıhan'da akşam yangını:

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi ve yanındaki yapıyı sardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olay yerinde ilk gözlemler, alevlerin hızla yayıldığını gösterdi.

Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İlk müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları tamamlandı.

Müdahale ve inceleme:

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin zamanında ulaşması, alevlerin daha geniş alana yayılmasının önüne geçti. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

Mahallede görevli ekipler ve yetkililer, hasarın tespit edilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma tamamlandığında yangının başlangıç sebebi ile ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

ANKARA’NIN NALLIHAN İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV VE YANINDA BULUNAN BİR YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ.