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Terme'den küresel kürseye: başkan Şenol Kul COP31 Mavi Alan'da

Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 13 Kasım'da Antalya'daki COP31 mavi alanda yerel yönetimlerin iklim dönüşümü deneyimini paylaşacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Terme'den küresel kürseye: başkan Şenol Kul COP31 Mavi Alan'da

Başkan Şenol Kul COP31 mavi alanda

Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, uluslararası katılımcıların yer aldığı Mavi Alan'da konuşmacı olarak bulunacak. Kul, Terme'nin iklim değişikliğiyle mücadele deneyimini ve yerel yönetimlerin dirençli şehirler oluşturmadaki önemini anlatacak.

Oturum ve katılımcılar:

COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Başkan Kul, 13 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek “Belediye Başkanları Diyaloğu: Adil İklim Dönüşümü için Yerel Liderlik” başlıklı oturumda konuşmacı olacak. UCLG-MEWA'nın ana organizatörlüğünde düzenlenecek oturumda Kul'un yanı sıra Kongo'dan Brazzaville Belediye Başkanı Dieudonné Bantsimba, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Filipinler'den La Paz (Abra) Belediye Başkanı Danielle Bernos da yer alacak. Oturumun moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yehia Ibrahim üstlenecek.

Kul'ün uluslararası deneyimi ve mesajı:

Yaklaşık 15 yıldır farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası program ve organizasyonlarda Türkiye'yi ve yerel yönetimleri temsil eden Şenol Kul; Güney Kore'nin Goyang kentindeki 10. UCLG ASPAC Kongresi, Endonezya'daki Asya-Pasifik Bölgesel Zirvesi ve Fas'ın Tanca kentindeki UCLG Dünya Kongresi gibi platformlarda yer aldı. Kul, ayrıca Konya'da düzenlenen UCLG-MEWA 2025 Kongresi'nde aktif görev aldı ve Gaziantep'te COP31 öncesinde gerçekleştirilen Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu'nda konuşmacı olarak bulundu.

Başkan Kul, Terme'yi COP31'de temsil edecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: “İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesidir.” Kul, Terme'nin tarım, su kaynakları ve doğal zenginlikleri bağlamında yerelden yükselen çözümlerin küresel politikalara katkı vereceğini vurguladı ve daha dirençli şehirler ile daha adil bir gelecek için ortak akıl ve iş birliği çağrısında bulundu.

BAŞKAN ŞENOL KUL, 13 KASIM 2026 CUMA GÜNÜ DÜZENLENECEK &quot;BELEDİYE BAŞKANLARI DİYALOĞU: ADİL İKLİM...

BAŞKAN ŞENOL KUL, 13 KASIM 2026 CUMA GÜNÜ DÜZENLENECEK "BELEDİYE BAŞKANLARI DİYALOĞU: ADİL İKLİM DÖNÜŞÜMÜ İÇİN YEREL LİDERLİK" BAŞLIKLI OTURUMDA KONUŞMACI OLACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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