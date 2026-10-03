Alanya'da sabah sağanağı hazırlıksızları zorladı

sağanak etkisini sabah erken saatlerde gösterdi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilçenin farklı noktalarında etkisini hissettirdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından görülen yağış, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli ve yoğun olan yağış, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı.

hazırlıksız kalanlar barınak aradı:

Evlerinden veya iş yerlerinden çıkarak yola devam eden vatandaşlar, aniden bastıran yağmur karşısında korunacak nokta aradı. Kent merkezinde birçok kişi iş yeri tenteleri, bina girişleri ve dükkan önlerinde sığınırken, su birikintileri ve kaygan zemin nedeniyle yürümekte güçlük çekenlerin olduğu gözlendi.

uyarıyı dikkate alanlar tedbirliydi:

Uyarıları takip eden ve tedbir alan vatandaşlar ise şemsiye ve yağmurluklarla dışarı çıkmayı tercih etti. Bazı kişiler ise yağmura aldırmadan yollarına devam etti. Yetkililer, benzer hava koşullarında vatandaşları uyarı ve duyuruları takip etmeye, gerekli önlemleri almaya çağırdı.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDUĞU ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, SABAH SAATLERİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU. YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞARKEN, UYARILARI DİKKATE ALAN BAZI VATANDAŞLAR İSE ŞEMSİYELERİYLE SOKAĞA ÇIKTI.