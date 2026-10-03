Doğu Karadeniz'de fırtına kıyı yaşamını olumsuz etkiliyor

Doğu Karadeniz kıyılarında fırtına etkisi:
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Giresun-Artvin arasındaki kıyı şeridinde rüzgar önce batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan esiyor.
Rüzgarın şiddeti 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) ölçülüyor ve bu durum kıyı yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.
Deniz ulaşımı ve balıkçılar üzerindeki etkiler:
Denizdeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor; kıyıdaki deniz trafiği ve günlük yaşam olumsuz etkileniyor.
Beklenti ve alınabilecek basit önlemler:
Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililerce iletilen bilgi olmamakla birlikte, vatandaşların ve denizcilerin tedbirli olması ve gerekmedikçe denize açılmaması öneriliyor.
GİRESUN-ARTVİN ARASINDAKİ KIYI ŞERİDİNDE GÜNÜN İLK SAATLERDEN İTİBAREN BATI VE GÜNEYBATIDAN, ZAMANLA KUZEYBATIDAN 6 İLA 8 KUVVETİNDE (50-75 KM/SAAT) FIRTINA ŞEKLİNDE ESEN RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR.
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