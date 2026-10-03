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Doğu Karadeniz'de fırtına kıyı yaşamını olumsuz etkiliyor

Doğu Karadeniz'de Giresun-Artvin kıyı bandında sabah başlayan 50-75 km/saat hızındaki 6-8 kuvvetindeki fırtına, deniz trafiğini durdurdu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğu Karadeniz'de fırtına kıyı yaşamını olumsuz etkiliyor

Doğu Karadeniz kıyılarında fırtına etkisi:

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Giresun-Artvin arasındaki kıyı şeridinde rüzgar önce batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan esiyor.

Rüzgarın şiddeti 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) ölçülüyor ve bu durum kıyı yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.

Deniz ulaşımı ve balıkçılar üzerindeki etkiler:

Denizdeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor; kıyıdaki deniz trafiği ve günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Beklenti ve alınabilecek basit önlemler:

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililerce iletilen bilgi olmamakla birlikte, vatandaşların ve denizcilerin tedbirli olması ve gerekmedikçe denize açılmaması öneriliyor.

GİRESUN-ARTVİN ARASINDAKİ KIYI ŞERİDİNDE GÜNÜN İLK SAATLERDEN İTİBAREN BATI VE GÜNEYBATIDAN...

GİRESUN-ARTVİN ARASINDAKİ KIYI ŞERİDİNDE GÜNÜN İLK SAATLERDEN İTİBAREN BATI VE GÜNEYBATIDAN, ZAMANLA KUZEYBATIDAN 6 İLA 8 KUVVETİNDE (50-75 KM/SAAT) FIRTINA ŞEKLİNDE ESEN RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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