Doğu Karadeniz'de fırtına kıyı yaşamını olumsuz etkiliyor

Doğu Karadeniz kıyılarında fırtına etkisi:

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Giresun-Artvin arasındaki kıyı şeridinde rüzgar önce batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan esiyor.

Rüzgarın şiddeti 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) ölçülüyor ve bu durum kıyı yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.

Deniz ulaşımı ve balıkçılar üzerindeki etkiler:

Denizdeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor; kıyıdaki deniz trafiği ve günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Beklenti ve alınabilecek basit önlemler:

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililerce iletilen bilgi olmamakla birlikte, vatandaşların ve denizcilerin tedbirli olması ve gerekmedikçe denize açılmaması öneriliyor.

GİRESUN-ARTVİN ARASINDAKİ KIYI ŞERİDİNDE GÜNÜN İLK SAATLERDEN İTİBAREN BATI VE GÜNEYBATIDAN, ZAMANLA KUZEYBATIDAN 6 İLA 8 KUVVETİNDE (50-75 KM/SAAT) FIRTINA ŞEKLİNDE ESEN RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR.