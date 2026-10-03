Tavas'ta üreticinin yükü hafifliyor: ücretsiz silaj yükleme ve paketleme hizmeti

Tavas Belediyesi'nden üreticilere paketleme desteği

Tavas Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen silaj paketleme makinesini ilçe üreticilerinin hizmetine sundu. Belediye, makineyle birlikte belediyeye ait traktörlere özel bir silaj yükleme aparatı ekleyerek, çiftçilerin paketlenecek ürünlerini paketleme alanına tamamen ücretsiz olarak yükleme imkânı sağlıyor.

Ücretsiz yükleme hizmeti:

Uygulama kapsamında üreticiler, kendi traktörleri yerine belediyeye ait traktörler üzerinden yapılan yükleme hizmetinden faydalanabiliyor. Belediye ekipleri, aparatı kullanarak paketlenecek silajların hızlı ve güvenli biçimde paketleme alanına taşınmasını gerçekleştiriyor. Bu düzenleme ile sahada lojistik iş akışı kolaylaştırıldı.

Çiftçiye maliyet ve iş yükü etkisi:

Belediye yetkilileri, uygulamanın üreticilerin iş yükünü hafiflettiğini ve üretim maliyetlerinde belirgin bir azalma sağladığını belirtiyor. Çiftçiler, paketleme öncesi yükleme işlemini ücretsiz şekilde yaptırarak hem zamandan hem de doğrudan giderlerden tasarruf ediyor; böylece yerel tarımsal üretime destek verilmiş oluyor.

Başkan Kadir Tarık'ın açıklaması:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tarık konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Üreticimizin emeğine destek oluyor, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyemiz tarafından belediyemize tahsis edilen silaj paketleme makinesini, Tavas Belediyesi olarak üreticilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca belediyemize ait traktörlerimize özel silaj yükleme aparatı yaparak, üreticilerimizin paketlenecek silajlarını paketleme alanında ücretsiz olarak yüklüyoruz. Üreticimizin işini kolaylaştırıyor, maliyetlerini azaltıyor ve Tavas’ta üretime birlikte güç katıyoruz. Tavas Belediyesi olarak, toprağımıza emek veren tüm üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Tavas Belediyesi, benzer destek uygulamalarıyla ilçedeki tarımsal üretimin güçlendirilmesini ve üreticilerin sürdürülebilir gelir elde etmesini hedeflemeye devam edecek.

TAVAS BELEDİYESİ, DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE İLÇEYE KAZANDIRILAN SİLAJ PAKETLEME MAKİNESİ VE ÖZEL APARAT HİZMETİYLE ÇİFTÇİLERİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜREREK ÜRETİME GÜÇLÜ BİR DESTEK SUNUYOR.